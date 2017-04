Strooptocht eindigt met vijf maanden cel

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 24-jarige vrouw uit Mongolië moet voor een strooptocht in Groningen en Drenthe vijf maanden de cel in. De vrouw stal grote hoeveelheden drogisterij-artikelen.

De vrouw sloeg op 17, 19 en 26 januari toe in Groningen, Zuidhorn, Westerbork en Hoogeveen. De meeste diefstallen werden door camera's vastgelegd.



Opvallend zenuwachtig

De vrouw droeg een geprepareerde tas. In Hoogeveen eindigde de tocht. Het viel de medewerkers op dat de vrouw zich opvallend zenuwachtig gedroeg. Zij spraken de vrouw aan en wilden in haar tas kijken.



De 24-jarige vrouw sloeg wild om zich heen. Haar tas was gevuld met gestolen spullen. Diefstal met geweld achtte de rechter in dit geval bewezen.



Asielzoekerscentrum

De vrouw verbleef in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, maar is nu niet meer in Nederland. Zodra zij weer een voet op de Nederlandse bodem zet, mag ze haar straf uit zitten.

Door: RTV Noord