Stad pakt energieslurpende gebouwen aan

(Foto: Archief RTV Noord)

De gemeente Groningen pakt vierentwintig van haar meest energieslurpende gebouwen aan.

Het gaat om bijvoorbeeld kantoorgebouwen en sporthallen van de gemeente en ook de Dienst Informatie en Administratie (DIA) aan de Kreupelstraat moet energiezuiniger. Uiteindelijk moeten de panden het energielabel A krijgen.



Tonnen besparen

In eerste instantie gaat om het zeventien gebouwen. Die moeten straks 1100 ton Co2 per jaar minder uitstoten; dat komt neer op de uitstoot van ruim tweehonderd huishoudens.



De totale investering om dat voor elkaar te boksen is 6,5 miljoen euro. De besparing op energiekosten en onderhoud is bijna tweehonderdvijftigduizend euro per jaar.



Apart plan Stadhuis

Voor het Stadhuis komt er een apart renovatieplan waarin duurzaamheid ook een rol zal spelen. Voor enkele andere panden zijn de kosten zo hoog om ze energiezuiniger te maken dat de gemeente daar nog naar moet kijken.



De stad komt met de maatregelen omdat ze in 2035 energieneutraal wil zijn.

