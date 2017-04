PvdA eist opheldering van Kamp over situatie in Woldendorp

'Hoe kan het dat in Woldendorp huurwoningen worden versterkt, maar bestaande schade in het dorp niet wordt hersteld?' Op die vraag wil PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer antwoord van demissionair minister Kamp van Economische Zaken.

In het dorp onder de rook van Delfzijl heeft tachtig procent van de particuliere woningen schade. In veel gevallen wordt dat niet erkend. Wel zijn inmiddels huurwoningen versterkt.In Kamervragen laat Nijboer weten dat een vreemde gang van zaken te vinden. 'Hoe kan het dat toekomstige schade voorrang krijgt boven reeds ontstane schade? Die laatste schade zou toch juist urgenter moeten zijn', vindt Nijboer.Hij wijst de VVD-bewindsman er verder op dat het versterken van de huurwoningen een soort van schuldbekentenis is. 'Deelt u de mening dat het bouwkundig versterken van de huurwoningen wel betekent dat er in Woldendorp wel degelijk sprake is van bevingsschade?'Verder wil het Groningse PvdA-Kamerlid weten hoe het verder gaat met de afgewezen schades buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied. Ook vraagt hij de minister wat hij vindt van de oproep aan gedupeerden om niet akkoord te gaan met aanbod van een voucher van 1500 euro.Ook dringt Nijboer er op aan dat schrijnende gevallen zo snel mogelijk worden opgelost. 'Bent u het eens met het voorstel om gewone schades allemaal te vergoeden op basis van vertrouwen? En met het uitgangspunt dat ze zijn veroorzaakt door mijnbouwschade. Zo nee, waarom niet? Het past toch bij de aangepaste wet die uitgaat van de omkering van de bewijslast', aldus Nijboer.