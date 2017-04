Stadjers moeten worden verleid tot installatie warmtepompen

(Foto: Flickr/Gisela Giardino (Creative Commons) - BBJ)

Duizend Stadjers kunnen een gratis onderhoudscontract krijgen als ze een warmtepomp aanschaffen.

Zo'n pomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en verwarmt daarmee het huis. Alleen als het buiten vriest lukt dit niet. Dan is alsnog gas nodig voor de verwarming.



De techniek is relatief nieuw en de aanschafprijs van 3500 euro is hoger dan die van een HR-ketel. Maar volgens de gemeente Groningen zou dit in een jaar of zes terugverdiend kunnen worden, doordat de gasrekening lager uitvalt. Wethouder Mattias Gijsbertsen: 'Dit kan heel lucratief zijn.'



Om Stadjers zover te krijgen werken gemeente en Gasunie samen. Gasunie biedt de eerste duizend belangstellenden een driejarig service-en onderhoudscontract aan, waardoor mensen verzekerd zijn van een goed werkende pomp.



'Kansrijke methode om van het gas af te komen'

De gemeente Groningen wil dat warmtepompen uiteindelijk een derde van de warmtebehoefte in de stad oplossen. Gijsbertsen: 'We weten dat het een van de meest kansrijke methoden is om van het gas af te komen. Hoe meer we installeren hoe meer we leren van de techniek en hoe meer we de prijs naar beneden kunnen brengen. We proberen die warmtepompen een start te geven in Nederland.'



'Uitdaging om Nederland energieneutraal te maken'

Gasunie ziet in de warmtepompen een manier om bestaande woningen te verduurzamen. Gasunie-topman Han Fennema: 'We hebben Nederland aan het aardgas gebracht in de jaren zestig. En dit is de volgende uitdaging om Nederland energieneutraal te maken.'



Met het aanbod van het onderhoudscontract denkt Gasunie een voorbeeld te kunnen zijn voor de rest van Nederland. 'We proberen installateurs eraan te laten wennen en mensen ermee tevreden te laten zijn.'

Door: RTV Noord Correctie melden