Garnwerd dingt mee naar Dorpsvernieuwingsprijs

Garnwerd is doorgedrongen tot de finale van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Het dorp neemt het daarin op tegen Witteveen (Drenthe) en het Gelderse Beltrum.

De prijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken.In totaal deden 28 dorpen mee. Zij werken allemaal op hun eigen manier aan voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp.In Garnwerd zijn bewoners zelf aan de slag gegaan om een toekomstbestendig dorp te maken voor jong en oud. Naast een coöperatie voor 232 zonnepanelen is in het dorp een commissie actief met een plan om de school een multifunctionele invulling te geven met onderwijs, zorg, cultuur, ruimte voor start-ups en ontmoetingen voor jong en oud.De komende tijd brengen de juryleden een bezoek aan de dorpen. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van 2500 euro voor de winnaar.Op 23 september wordt de winnaar bekendgemaakt.