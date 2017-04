Werkstraf voor rechtenstudente die tassen vol kleding steelt

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

'U beschikt over goed verstand. Maar dat heeft u niet goed gebruikt', zei de rechter tegen een 23-jarige rechtenstudente uit Appingedam. Ze kreeg voor een serie winkeldiefstallen in Groningen een werkstraf van zestig uur opgelegd, waarvan veertig uur voorwaardelijk.

'Met de studie kan ik nu wel stoppen', concludeerde ze. Ze werd op 18 december gesnapt in een kledingzaak. Het winkelpersoneel zag de Appingedamse een pashok inschieten en hoorde vervolgens knipgeluiden.



Meer kleding gestolen

De medewerkers volgden de vrouw. Die propte kledingstukken in een vuilnisbak bij een fastfoodrestaurant. Ze werd aangehouden. In de tassen die zij droeg zat meer kleding die ze uit andere winkels had gestolen. Ook droeg de vrouw een magneet waarmee ze labels had verwijderd.



De rechter noemde de daad berekenend. De vrouw vond dat zij voldoende was bestraft. Maar daar was de rechter het niet mee eens.

Door: RTV Noord Correctie melden