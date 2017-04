Raken we ook Ede Staal kwijt aan Fryslân?

Heet Ede Staal straks Yde Stiel? Als het aan een grote online webwinkel ligt wel. Daar worden een paar cd's van Ede Staal steevast omschreven als 'Fries'.

Bij de informatie van onder meer Mien Toentje staat 'Fries', en ook bij de productomschrijving gaat het fout. Toch gaat het niet om de liedjes die in het Fries zijn bewerkt. Als je de geluidsfragmenten luistert is het toch gewoon in het Grunnegers.Een oplettende koper wijst de redactie van RTV Noord op de fout. Maar hij is niet de eerste. De fout staat al jarenlang op de site. Dat bewijst een review uit 2014.Er bestaat overigens wel een cd met Friese vertalingen. In 2002 werden vijftien liedjes van Ede Staal in het Fries bewerkt.