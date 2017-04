'Dit is de grootste paasbult van het noorden'

'Dit is voor zover wij weten de grootste paasbult van het noorden'. Dat zegt Arend Oosterhuis van de buurtverenging Poolswijk, die op de grens van Groningen en Drenthe een gigantische hoeveelheid hout aan het stapelen is.

Poolswijk

Aan de Poolswijk in Nieuw-Roden om precies te zijn. Helemaal precies weten ze niet, maar het moet ongeveer de 35ste keer zijn dat hier een bult opgestapeld wordt.



'Ieder jaar meer'

Er wordt al weken gewerkt aan de grote brandstapel. Er is materiaal genoeg, zegt Oosterhuis: 'Elk jaar denken we: we weten niet of het wat wordt. Maar ieder jaar komt er weer meer. Waarschijnlijk komt dat doordat er in de buurt steeds minder paasvuren zijn, waardoor de mensen hun hout hier komen brengen.'



Te vroeg

Het is in het verleden wel eens gebeurd dat de bult te vroeg in brand gestoken werd. Oosterhuis: 'Wij proberen dat te voorkomen door ervoor te zorgen dat er 's nachts gewaakt wordt'.



Hoger en groter

Op dit moment is de bult ongeveer 10 meter hoog. Maar ook de komende weken wordt er nog snoeihout aangevoerd, zodat de stapel nog groter en hoger zal worden.



Veel publiek

'We kijgen heel veel positieve reacties uit de gemeenschap op het feit dat we dit doen voor de buurt', zegt Oosterhuis trots. 'Er komen dan ook tussen de 1000 en 2000 man op af.'



Het paasvuur in Nieuw-Roden wordt Tweede Paasdag om 19:30 ontstoken.

Door: Steven Radersma