Anne Kuik (CDA) krijgt patiënt 'cadeau'

Gronings CDA-Kamerlid Anne Kuik krijgt een patiënt 'cadeau'. Kuik heeft gezondheidszorg in haar portefeuille en wordt daarom een jaar lang gekoppeld aan een patiënt.

De actie komt uit de koker van de Patiëntenfederatie Nederland. Doel is om Kamerleden te laten zien hoe Haagse plannen in de praktijk uitpakken voor patiënten.Het is de bedoeling dat de politici en patiënten geregeld met elkaar overleggen. 'Politiek gaat altijd over mensen. En te weinig met mensen', zegt Dianda Veldman, directeur van de patiëntenfederatie.Het initiatief moet meer inzicht geven in de gevolgen van besluiten zoals het verlagen van vergoedingen voor medicijnen of het aanpassen van één regeltje in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Kamerleden krijgen 'hun' eerste patiënt vanaf 19 april aangeboden in perscentrum Nieuwspoort.Volgens de patiëntenorganisatie doen in elk geval leden van GroenLinks, D66, CDA, SP en ChristenUnie mee aan de actie. De VVD doet niet mee, aldus Patiëntenfederatie Nederland.