Staatstoezicht op de Mijnen: meer tijd nodig voor onderzoek Loppersum

(Foto: Jos Schuurman (bewerkt door RTV Noord))

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft meer tijd nodig voor onderzoek naar de recente toename van aardbevingen in de omgeving van Loppersum. Dat laat het adviesorgaan aan demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken weten in een brief.





Het toezichtsorgaan laat de bewindsman weten tijd nodig te hebben om de toelichting van de NAM goed tegen het licht te kunnen houden.



Onafhankelijke experts

'Gezien het grote belang dat SodM hecht aan haar advies aan u, heb ik besloten tot een extra toetsingsronde met externe onafhankelijke experts. Dit is relevant omdat ons advies gebaat is bij snelheid naast uiterste zorgvuldigheid', zo schrijft inspecteur-generaal Harry van der Meijden aan de minister.



Eerder benadrukte het toezichtsorgaan al wel dat er rond Loppersum geen sprake is van overschrijding van eerder vastgestelde grenswaardes van de aardbevingen. Over een week wordt daar meer duidelijkheid over verwacht.



Door: Goos de Boer Correctie melden