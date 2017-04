Villa Wadwerda van architect Nijhuis: 'Het mooiste dat ik ooit gezien heb'

De villa van stichting Berlagehuis in Usquert, het pand van het voormalige Nieuwsblad van het Noorden in Stad of het gemeentehuis van Winsum: alle drie de gebouwen zijn ontworpen door de Groninger architect Gerrit Nijhuis. In Eelde komt een tentoonstelling over zijn werk.

In een ander bijzonder pand, de voormalige Rijksluchtvaartschool bij Groningen Airport Eelde, is Heleen de Wit van stichting Berlagehuis druk in de weer met het inrichten van de tentoonstelling. Helemaal in het teken van architect Nijhuis (1860-1940).Normaal gesproken zou die te zien zijn in het Berlagehuis in Usquert, maar dat pand is gesloten in verband met asbestsanering. 'Maar dit is ook een bijzonder gebouw', vertelt De Wit. 'Het is ontworpen door Bart van der Leck en dus ontworpen volgens de principes van De Stijl.'Gerrit Nijhuis was actief aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. In die tijd werd er voor het eerst gebruik gemaakt van gewapend beton, staalconstructies en grote glasoppervlakten. Allerlei vernieuwingen waar Nijhuis niet echt in meeging.'Hij was wat traditioneler. Nijhuis was een zogenoemde 'eclecticus', dat wil zeggen hij maakte gebruik van elementen uit allerlei bouwstijlen', aldus De Wit. Zo maakte hij voor het pand van het Nieuwsblad van het Noorden gebruik van elementen uit de Art Nouveau, terwijl de symmetrie van dat pand vloekt met die kunststroming.Op de tentoonstelling in Eelde zijn afbeeldingen van al zijn huizen te zien en ook een zogenoemde 'voorbeeldplatenboek'. Nijhuis had veel van die boeken in bezit. 'In die boeken staan voorbeelden van deuren, van vensters, van balkons en van allerlei ornamenten. Nieuw in die tijd was dat je die onderdelen kant-en-klaar kon bestellen.'Met behulp van een virtual reality-bril kan op de tentoonstelling door een aantal panden van Nijhuis worden gewandeld, die in het echt niet zomaar toegankelijk zijn. Zoals huize De Poll in Glimmen of villa Wadwerda in Usquert. 'Dat is een privépand, dus daar kom je normaal niet binnen. Maar dat is zo wonderschoon, je weet helemaal niet wat je ziet. Het is nog helemaal authentiek en het mooiste dat ik ooit gezien heb', volgens De Wit.De tentoonstelling is vanaf vrijdag te bezichtigen in de voormalige rijksluchtvaartschool aan de Legroweg 45b in Eelde. Meer informatie over de tentoonstelling is hier te vinden.RTV Noord zond in november 2014 de volgende reportage uit over architect Gerrit Nijhuis: