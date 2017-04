Camping De Papaver houdt de deuren voorlopig gesloten

Camping De Papaver in Sellingen gaat voorlopig niet open. Eigenaar Hans Doorschodt noemt een dispuut over de veiligheid rondom de plas Sellingerbeetse als voornaamste reden.

Doorschodt zegt dat hij de veiligheid van zijn gasten niet kan garanderen wanneer ze willen zwemmen in de Beetse. De zuidkant rond de plas is weliswaar een plek om te recreëren, toeristen willen volgens Doorschodt steeds vaker vertoeven aan de noordkant.En aan die kant van de Beetse pompt het bedrijf Kremer Zand zand uit de plas. Volgens Doorschodt was het tot voor kort duidelijk dat recreëren aan de noordkant voor eigen risico was.'Maar door gewijzigde regelgeving lijkt het nu dat ik ook verantwoordelijk ben voor de veiligheid van de gasten die daar willen recreëren', zegt hij. 'En dat wil ik absoluut niet.'Doorschodt gaat nu Kremer Zand een brief sturen met de mededeling dat hij zijn handen ervan af trekt en alle verantwoordelijkheid omtrent veiligheid bij het bedrijf neerlegt. 'Allereerst verwacht ik dat de gemeente Vlagtwedde of de provincie Groningen het veiligheidsaspect regelt. Maar zij laten dat na. Ik ben dus genoodzaakt deze maatregel te nemen.'Doorschodt wil de komende periode de tijd nemen in gesprek te gaan met Kremer Zand, de provincie Groningen en de gemeente Vlagtwedde om dit alsnog te regelen. Voorlopig gaat De Papaver dus niet open. 'Maar vanaf Hemelvaart verwacht ik wel weer gasten te kunnen ontvangen. Dan moet het geregeld zijn.'