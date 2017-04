Den Oudsten over demonstraties: 'Niet zenuwachtig, wel heel erg wakker'

Anti-islambeweging Pegida en de groep tegendemonstranten komen elkaar zondag niet tegen in de Groninger binnenstad. De inzet van de Groninger politie is daar helemaal op gericht.

Pegida begint op de Vismarkt en loopt daarna een route door het zuiden van het centrum. De tegenstanders van Pegida (Comité Groningen Tolerant) lopen vanaf de Grote Markt een route langs de noordkant.Volgens burgemeester Den Oudsten is het uitgangspunt dat beide demonstraties ongestoord moeten plaatsvinden. 'Dat betekent in dit geval dat ze elkaar niet tegen moeten komen. We zullen voldoende mensen op de been hebben om dat te voorkomen.'Bezoekers van de binnenstad zullen zondag merken dat er veel blauw op straat is. 'Het is onvermijdelijk dat er veel politie op de been zal zijn. Dat zal men ook zien, dat zal ook met paarden zijn, enzovoorts.' Toch is het volgens Den Oudsten niet zo dat er overal ME-busjes zullen staan. 'Wij en de politie zijn er altijd op gericht deëscalerend te werken.'Den Oudsten is niet zenuwachtig voor de demonstraties. Wel is er alle reden om alert te zijn. 'Omdat we de reputatie van de demonstraties van Pegida kennen. We weten dat er altijd risico op escalatie is. Ik ben niet zenuwachtig, maar wel heel erg wakker.'Den Oudsten sluit niet uit dat er meer maatregelen volgen als er in de loop van de week signalen zijn dat het mogelijk misgaat. 'We zullen tot op het laatst alle informatie meewegen om de zaak goed te laten verlopen.'