Verbazing over gemeentelijke aanpak supportersproject

Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen zijn hoogst verbaasd over de gang van zaken rondom het supporterstraject waar de gemeente jaarlijks 110.000 euro subsidie aan verstrekt.

'Het project is in te veel routine terecht gekomen', zegt burgemeester Peter den Oudsten. Bij het project worden ex-hooligans van de FC ingezet om supporters in toom te houden rond wedstrijden van de club.Het supportersproject kwam onlangs in opspraak toen de gemeente Groningen de boekhouding liet doorlichten. Daarbij bleek dat bedragen en bestedingen niet verantwoord konden worden.Niet alleen de gemeente maakte geld over naar het project. Ook de FC deed dat. Zo'n 18.000 euro per jaar.'Bezopen', volgens SP-raadslid Rosita van Gijlswijk. 'Het project is twaalf jaar lang niet geëvalueerd. Het kan er bij mij niet in de signalen voor een slechte boekhouding er niet eerder waren. De alarmbellen hadden veel eerder af moeten gaan.'Ook bij het CDA is de verbazing groot. 'Alles ademt dat we een vervolg gaan geven aan dit project', zegt René Bolle. 'Terwijl we nog niks weten. Dat lijkt mij niet de goede volgorde. Als je geen kaders meegeeft bij het verstrekken van een subsidie, dan is het afwachten tot het verkeerd gaat.'Carine Bloemhoff (PvdA) benadrukt dat ook de raad in het verleden tevreden was over het project. 'We kwamen altijd blij terug als we een bezoek hadden gebracht aan het projectteam. Maar inmiddels valt niet vast te stellen of de doelen van het project wel bereikt zijn.'Ook was er verbazing over de goedgekeurde accountantsverklaringen. 'Hoe kan dat?', vraagt ondermeer de PvdA zich af. Ook de burgemeester vindt dat de accountant eerder aan de bel had moeten trekken, maar volgens hem klopten de verklaringen wel.De SP opperde voor een 'review' van de verklaring van de accountant. 'Dat doen ze ook wel op het ministerie van Binnenlandse Zaken', aldus van Gijlswijk. Den Oudsten heeft toegezegd die maatregel in te brengen tijdens het verdere overleg over het project.Dat de boekhouding van het traject jarenlang niet is gecontroleerd komt volgens Den Oudsten door routine. 'Het doelstellingniveau is weggezakt, de omstandigheden zijn ook veranderd. Toen het project startte was het stadion nog in de Oosterparkwijk bijvoorbeeld. De omstandigheden zijn dus ook anders.'Door die routine stelde de gemeente dus ook geen concrete doelen op. Die zouden juist wel opgesteld moeten worden omdat het project draait op gemeenschapsgeld. Er wordt gewerkt aan een nieuw projectplan. In dat plan komen wel duidelijke doelstellingen te staan.De slechte boekhouding van het supportersproject was voor het CDA en De Stadspartij aanleiding om extra aandacht te vragen voor het subsidiebeleid in Groningen. De partijen willen dat de Rekenkamercommissie een onderzoek gaat doen naar het gemeentelijke subsidiebeleid. Dat plan kan vooralsnog niet op enthousiasme rekenen.De burgemeester ontkent dat het subsidiebeleid van de gemeente niet goed in elkaar zit. Hij beschouwt de gang van zaken rondom het supportersproject dan ook als een incident. 'Een heel onaangenaam incident, maar het is wel een incident.'Het is nog niet duidelijk of het project per ingang van het volgende voetbalseizoen opnieuw gestart gaat worden. De burgemeester heeft toegezegd dat de raad ook een stem zal krijgen in de voortgang van het project. Voor de zomervakantie moet er duidelijkheid zijn over het wel of niet doorgaan van het project.