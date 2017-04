Langere tbs-behandeling voor man die vriendin in brand stak

De rechtbank heeft de tbs-behandeling van een 52-jarige man verlengd. De man stak in 2007 in Leek zijn vriendin in brand.

De man werd in 2007 veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij kreeg de straf omdat hij in een dronken bui zijn toenmalige vriendin overgoot met spiritus en in brand stak.Van het lichaamsoppervlak van de vrouw verbrandde 11,5 procent. Zij raakte ernstig getraumatiseerd. De man moest haar een schadevergoeding van 6000 euro betalen.Het OM eiste destijds een celstraf van vijf jaar en tbs. De rechters wilden dat de man sneller naar de kliniek ging en verlaagden de celstraf. In 2015 zette de rechtbank de dwangverpleging om in tbs met voorwaarden.Dit is een lichtere tbs-vorm waarbij de man niet meer gedwongen in de kliniek hoefde te blijven. Hij verblijft sindsdien in een instelling bij Hoogeveen.De man vond zelf dat de behandeling lang genoeg heeft geduurd. Bovendien wil hij graag terug naar zijn familie in Leek. Zijn advocaat stelde in januari al aan de rechters voor de tbs-behandeling te beëindigen.De reclassering kreeg toen de opdracht hierover een rapport op te stellen. Hieruit volgde het advies om de tbs met een jaar te verlengen. De rechters namen dit advies over.