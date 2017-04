Stadse Raad van Kinderen buigt zich over armoede

Negenendertig kinderen in de stad Groningen moeten in september de Raad van Kinderen gaan vormen.

De Raad moet de gemeente helpen met het verzinnen van oplossingen voor kinderen die opgroeien in armoede.De Raad van Kinderen is een experiment dat Groningen samen doet met Den Haag, Leiden, Deventer en Breda. 39 kinderen van groep zeven van de basisschool tot en met de tweede klas van de middelbare school doen mee. De nog te kiezen kinderburgemeester zit de raad voor en vertegenwoordigt de kinderen in de echte gemeenteraad.De Raad van Kinderen moet structureel gaan meedenken over allerlei vraagstukken; armoede is het eerste onderwerp. Wethouder Mattias Gijsbertsen: 'Ik vind het belangrijk dat we meer met kinderen praten in plaats van over ze praten.'