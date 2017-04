Stad krijgt er coffeeshop bij aan Schuitendiep

In het voormalige pand van café De Kachel aan het Schuitendiep in de stad komt een coffeeshop.

De gemeente Groningen heeft de aanvraag goedgekeurd. De ondernemer kwam met drie mogelijke locaties op de proppen, maar dit is de enige die voldoet aan alle eisen.Een coffeeshop moet binnen het bestemmingsplan passen en mag bijvoorbeeld niet te dicht bij een school gevestigd zijn.Onlangs wees de gemeente nog drie andere aanvragen af, omdat die allemaal niet voldeden aan de eisen. Na de vestiging van deze coffeeshop in het oude café De Kachel is er nog plek voor twee nieuwe coffeeshops in de stad.Café De Kachel is verhuisd naar de Zwanestraat.