Evenementen Suikerunieterrein moeten voortaan minder overlast geven

(Foto: Ilona de Groot/RTV Noord)

Het Suikerunieterrein in Groningen krijgt strengere regels voor evenementen.

De gemeente Groningen heeft een zogeheten locatieprofiel opgesteld waarin de eisen staan voor evenementen. Over het suikerunieterrein kwamen in augustus vorig jaar nog veel klachten binnen tijdens het dancefestival Paradigm.



De gemeente plaatst nu geluidswallen en 's nachts mogen er alleen binnen evenementen zijn. Ook mogen er minder buitenpodia komen en mogen die niet tegelijk programmeren. Het aantal uren muziek met beats gaat ook omlaag.



Op deze manier moet het voor omwonenden beter te doen zijn. Volgens burgemeester Peter den Oudsten hebben zij vaak ook overlast van evenementen van de drafbaan. Daar mogen voortaan niet zes maar vier evenementen per jaar zijn. 'Zo moet de totale last voor omwonenden lager worden dan nu.'

Door: RTV Noord Correctie melden