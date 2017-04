Sociaal plan AkzoNobel blijft tot eind 2019 geldig

AkzoNobel heeft overeenstemming bereikt met de vakbonden over de verlenging van het sociaal plan tot eind 2019. Dat melden het verf- en chemieconcern en vakbond FNV woensdag.

De bonden meldden begin maart al een akkoord, maar daarbij ging het om een verlenging met één jaar. Op nadrukkelijk verzoek van de centrale ondernemingsraad en na druk vanuit de bonden is die termijn nu verlengd tot eind 2019.Over de kwestie werd gesteggeld sinds eind vorig jaar duidelijk werd dat AkzoNobel het bestaande sociaal plan, dat per 1 januari afliep, niet wilde verlengen.Het bedrijf wilde tornen aan de schadeloosstelling bij gedwongen ontslag en aan de begeleiding naar nieuw werk. Dat stuitte de bonden tegen de borst, omdat werknemers erbij zouden inschieten.AkzoNobel probeert de afgelopen weken uit alle macht om een overname door het Amerikaanse PPG Industries te voorkomen. Daarbij werd tot twee keer toe een bod van de hand gewezen, maar PPG liet woensdag nog weten nog altijd in de overname te geloven.