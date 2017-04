Stad gaat verder met succesvolle aanpak woninginbraken

De aanpak van woninginbraken in de stad Groningen werpt haar vruchten af. Volgens de gemeente Groningen werkt de methode: het aantal inbraken is gedaald van 1.324 in 2013 tot 879 in 2016.

Inbraakgolf

Gemeente, politie en woningcorporaties komen in actie zodra er in een bepaalde buurt een inbraakgolf is. Ze kunnen kiezen uit een aantal maatregelen. Ook is er een speciaal politieteam dat zich met inbraken bezig houdt. Dat team is fulltime belast met de opsporing van daders.



Adoptie-agent

Verder krijgt elke persoon die door de politie wordt gezien als potentiële inbreker een adoptie-agent. Die stelt een plan van aanpak op, samen met onder meer de reclassering. Buurtbewoners die een buurtpreventieteam willen opzetten, kunnen op steun rekenen van de gemeente. Alleen in Vinkhuizen is inmiddels zo'n team opgericht.



Ook is het sinds juli 2015 moeilijker om gestolen goederen te verkopen. Handelaren in tweedehands goederen moeten gekochte spullen registreren. Die registratie is gekoppeld aan de website stopheling.nl. Politie en Stadstoezicht controleren op de registratieplicht.



Speciale aandacht voor studenten

Studenten blijven voor politie en gemeente moeilijk te bereiken, terwijl juist vaak in studentenhuizen wordt ingebroken. Groningen wil nu meedoen aan de proef Community Policing, waarbij inbraak bij studenten speciale aandacht krijgt. Het gaat ondermeer om de vraag wat ze zelf kunnen doen voor een veilige woonomgeving.

Door: RTV Noord