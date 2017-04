PVV voert gesprekken met 'echte PVV-ers' voor gemeenteraden

(Foto: Archief RTV Noord)

De Partij voor de Vrijheid (PVV) is druk bezig met de zoektocht naar geschikte raadsleden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Westerwolde, op 22 november dit jaar, worden al sollicitatiegesprekken gevoerd.

'Het moeten mensen zijn die ons gedachtegoed ondersteunen', zegt Ton van Kesteren, PVV-fractievoorzitter in Provinciale Staten. 'Ze moeten bijvoorbeeld anti-islam zijn, tegen azc's en Eurosceptisch. Maar ze moeten ook oog hebben voor andere problemen in de regio.'



'Stad nog geen prioriteit'

De PVV begint dus in Oost-Groningen. Van Kesteren, ook Eerste Kamerlid voor de PVV, heeft al langer de wens uitgesproken ook in de stad Groningen mee te doen.



'Maar Groningen heeft nu nog geen prioriteit', zegt hij. 'We moeten eerst deze klus zien te klaren, zodat we goede teams krijgen die wat kunnen en goed functioneren. Als dat succesvol blijkt, dan kun je verder kijken. Je kunt wel overal mee willen doen, maar maak dat ook allemaal maar eens waar.'



Afbreukrisico

Van Kesteren realiseert zich dat er een groot afbreukrisico is. 'Dat geldt niet alleen voor ons. De SP heeft dat ook moeten ervaren. Je bouwt niet van de ene op de andere dag een partij op die overal vertegenwoordigd is. Maar ik heb er vertrouwen in dat wij geschikte mensen vinden.'

