Honderden vissen uit logeren in Appingedam

(Foto: RTV Noord/Okkie Smit)

Karpers, brasems, zeelt, voorn en baars; honderden vissen werden woensdag opgevist uit de vijver aan de Meedensingel in Appingedam.

Baggerwerk

De vijver wordt uitgebaggerd en schoongemaakt om de ecologische balans weer te herstellen en dat doet buurtbewoner Appie Stoppels deugd. Hij vist hier namelijk elke dag: 'Het is hier een El Dorado voor de visser, dikke vette karpers', aldus Stoppels.



En ook de jonge Sebastiaan is blij: 'Ik heb hier laatst de grootste karper van de vijver gevangen.'



Uit logeren

Leerlingen van de nabij gelegen school de Olingertil brachten de bakken met opgeviste vis naar de naburige sloot, waar de vissen tijdelijk logeren.



Over enkele weken worden de vissen opnieuw opgevist en weer teruggezet in de opgeknapte vijver.

