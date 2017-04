Maaltijdrel zorgt voor tweedeling in Vondelflat in Stad

(Foto: RTV Noord)

De vraag 'Wat eten we vandaag?' ligt momenteel gevoelig in de Groninger Vondelflat. Een deel van de bewoners van de serviceflat vindt de standaard maaltijdservice van Zinn namelijk niet te pruimen. Zij stapten over naar cateraar De Jacobijn, maar dat is verboden.

Maaltijd hoort bij service

Zeventien bewoners zijn inmiddels overgestapt. Interim-directeur Berend Lugies zit met het probleem in zijn maag, vertelde hij bij Noord Vandaag. 'De Vondelflat is een serviceflat waarin huur en service gekoppeld zijn. Daar hoort ook de maaltijd bij. Als bewoners zelf een cateraar gaan uitkiezen, schoffel je de hele serviceorganisatie onderuit. Als we maaltijden vrijgeven is de huishoudelijke zorg de volgende stap.'



Bewoners zijn dus gebonden aan de maaltijden van Zinn, maar mogen daar zo nu en dan wel van afwijken. 'Een keertje Chinees laten bezorgen kan natuurlijk prima.'



Goedkoper eten

De Vondelflat werkte vroeger met een eigen keuken voor de productie van warme maaltijden. Dat werd echter te duur. Bewoners betalen nu €8,50 voor een maaltijd. 'Voor dat geld kun je best een goede maaltijd maken. Het smaakt prima', vindt Lugies.



In gesprek

Lugies zegt de klachten van zijn bewoners serieus te nemen. 'Daarom hebben we afgelopen vrijdag en maandag gesprekken met bewoners gevoerd. Verhalen dat we niet luisteren, lijken me zwaar overdreven. Gelukkig zijn er ook veel tevreden bewoners.'



