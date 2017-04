Besluit over 'smurfendorp' weer uitgesteld

Het besluit over permanente bewoning in recreatiepark de Leine aan het Zuidlaardermeer is voor de tweede keer uitgesteld.

Het besluit over het zogenaamde 'smurfendorp' zou aanstaande maandag 10 april genomen worden door de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer. De nieuwe voorgenomen datum dat er een besluit moet vallen is 1 mei.De raad wil permanente bewoning in het recreatiepark verbieden. De kwestie sleept al jaren voort.In een brief aan de raad vraagt het college om meer tijd. In de vorige brief over dit onderwerp vroeg het college dit ook.Daarnaast stelt het college in de brief dat enkele fracties om aanvullende informatie hebben gevraagd, waardoor extra voorbereiding nodig is.