Centrum Veilig Wonen introduceert ´second opinion' bij schade-afwikkeling

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) gaat een second opnion invoeren bij de schade-afwikkeling. Of dat het einde betekent van de huidige contra-expertises, is nog onduidelijk.

Bewoners van de buitengebieden hebben inmiddels in een brief een aanbod gehad voor zo'n second opinion. Daarbij wordt met name gekeken naar de juridische kant van de zaak. Melders van schade krijgen nog nadere informatie over die second opinion.Woordvoerder Arjan van de Leur van het Centrum Veilig Wonen meldt dat nog niet bekend is welke gevolgen de invoering daarvan heeft voor de mogelijkheid tot contra-expertise.'Of de contra-expertise in het schadeproces wordt vervangen door een second opinion is niet aan CVW. Onder leiding van de NCG wordt gewerkt aan een nieuw onafhankelijk schadeprotocol, handboek en kwaliteitseisen. De invulling daarvan is nu nog niet bekend. De NCG heeft aangegeven dat de aanpassing van de schadeaanpak uiterlijk 1 juli in werking treedt,' laat Van de Leur weten.Bij het schadebedrijf in Appingedam zijn inmiddels personeelsbijeenkomsten geweest over de aanstaande veranderingen. Daarbij is ook stilgestaan bij de gevolgen voor de ruim driehonderd werknemers.De NAM trekt zich terug uit het schadeproces, zo werd vorige week al bekend gemaakt. Het gevolg is dat het CVW een uitvoeringsinstantie wordt, die onder de regie gaat vallen van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.