Kamp neemt geen Drentse handtekening aan

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Er is van alles geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het is de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk in Assen niet gelukt om ruim tweeduizend handtekeningen tegen de gaswinning aan minister Kamp van Economische Zaken aan te bieden.

Maar er is wel een vervanger toegzegd. Komende vrijdag komt topmambtenaar Meindert Smallenbroek van het ministerie naar Assen om de handtekeningen namens de bewindsman alsnog in ontvangst te nemen.



Gevecht tegen de NAM

De noordelijke wijk van Assen vecht tegen de gaswinning tussen Assen en Vries. De NAM is daar recent mee begonnen. De inwoners van Marsdijk vrezen in hun buurt 'dezelfde toestanden als in Gorningen'.

Door: RTV Noord Correctie melden