Noord Vandaag: Directeur Vondelflat zit met maaltijdrel in zijn maag

Bewoners van een serviceflat in Groningen zijn niet te spreken over de kwaliteit van hun maaltijden. Maar overstappen op de concurrent kan een boete opleveren. Interim-directeur Berend Lugies schuift aan. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Zeventien bewoners van de Vondelfat zochten hun heil al elders. Daarmee dreigen ze het hele concept van de flat onderuit te halen, stelt Lugies 'De Vondelflat is een serviceflat waar huur en service gekoppeld zijn. Daar hoort ook de maaltijd bij.'Om het probleem uit de wereld te helpen, voert Lugies gesprekken met flatbewoners.Dat de NAM uit het schadeproces stapt, heeft ook een schaduwzijde. Dat ervaart eigenaar Jurren Paap van het vroegere dorpshuis van Foxhol. Hij vreest door de overgang van alle schadegevallen naar Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders tussen wal en schip te vallen.Paap rekent op actie van Alders, maar denkt zitvlees nodig te hebben. 'Voordat hij zover is zijn we maanden verder.'- Wereldtoppers strijden in Healthy Ageing Tour- Grootste Paasbult van het noorden krijgt vorm- Grote vissenverhuizing in AppingedamDe uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist