Mischa's Mediawereld: Een kwart van de markt

Vrolijkheid troef op de redactie, vorige week dinsdag, toen de meest recente radiocijfers werden gepubliceerd. Radio Noord bleek gegroeid als kool. Bijna 25 procent marktaandeel. Oftewel één op de vier radio's in onze provincie staat op Noord. Dat begint er serieus op te lijken.

Wij hebben wat radio betreft een naam hoog te houden. Al decennia lang zit deze omroep in de top wat luistercijfers betreft. Er waren zelfs collega's van andere regionalen die stelden dat ook het uitzenden van een monotone bromtoon geen invloed op de goede score zou hebben. Alsof het in Groningen vanzelf gaat.Gekkigheid natuurlijk. Een groot bereik komt je niet aanwaaien. Je raakt luisteraars sneller kwijt dan dat je ze er bij krijgt. De prominente positie van Noord is vooral te danken aan de uitzonderlijk getalenteerde mensen die hier altijd gewerkt hebben.Radiomakers die verder durf(d)en te kijken dan hun eigen interesses, met goed gevoel voor Groningen, Stad én Ommeland, en die behept waren en zijn met creativiteit en lef.We hebben hier veel medewerkers gehad die later doorbraken op landelijk niveau. Als programmamakers en/of beleidsmakers. Diverse grootheden in Hilversum hebben een Noord-achtergrond.Anderen bleven in Groningen en trokken en sleurden hun hele leven aan dit station. Want makkelijk is dat niet altijd. Zowel in- als extern vond en vindt men van alles van de gang van zaken. Gelukkig maar. We doen er toe.De afgelopen jaren is er veel veranderd. Ik heb het hier al vaker betoogd. De revolutionaire verandering van nieuwsconsumptie door het publiek, aangejaagd door mobiele apparaten, heeft alles op zijn kop gezet.Ons radiostation was ineens niet meer een unieke bron voor regionale informatie. We verloren publiek aan muziekstations. Dat noopte tot aanpassingen, maar de luisteraars die ons trouw waren gebleven, een slinkende groep, wilde dat alles bij het oude bleef. Een dilemma.Onder het motto stilstand is achteruitgang hebben we ons oude Radio Noord (71 jaar ruim) drastisch vernieuwd. Zowel achter de schermen als qua inhoud. Technisch gebruikmakend van de mogelijkheden om het goedkoper te doen. Waardoor we meer ruimte kregen om doorlopend inhoudelijk bezig te zijn. In goede balans met een nieuwe muziekformule.Dat soort veranderingen vraagt veel. Van medewerkers en van luisteraars. Niet iedereen kan zich vinden in de werkwijze en de inhoud. Maar niets doen had geleid tot het afglijden van ons station.Onze doelstelling luidt: 25 procent marktaandeel aan het eind van dit jaar. Een pittige uitdaging. Want het is heel erg veel. Landelijk of regionaal haalt niemand dat.Wij komen ook nog een half procent te kort. Gelukkig maar, denk ik stiekem. Want niets is zo fnuikend in deze business als denken dat je er bent. Maar het bouwt wel prettiger als je weet (want meet) dat het fundament goed is.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter