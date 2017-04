Healthy Ageing Tour: Pieters soleert naar winst in waaieretappe

(Foto: RTV Noord)

Amy Pieters heeft woensdagmiddag in Grijpskerk de tweede etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De renster van Boels-Dolmans kwam solo aan. Het peloton werd door de harde wind in waaiers uiteen geslagen.

Van Dijk blijft leidster

Pieters ontsnapte in de laatste kilometer uit een kopgroep en kwam solo aan in Grijpskerk. De Italiaanse Barbara Guarishi en de Finse Lotta Lepistö sprintten even later naar plek twee en drie.



Titelverdedigster

Na de middagetappe van 77,6 kilometer staat Ellen van Dijk nog steeds bovenaan in het algemeen klassement. De titelverdedigster legde woensdagmorgen de proloog in en rond Leek het snelst af. In de middag eindigde ze als vijfde.



De noordelijke etappekoers gaat morgen verder met een ploegentijdrit over 19,3 kilometer in Baflo.

