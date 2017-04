'De relatie tussen sportclubs en gemeente Groningen is niet meer onderkoeld'

De relatie tussen de sportclubs in de stad en de gemeente Groningen is weer op peil. Althans, als we wethouder Paul de Rook (D66) moeten geloven. Volgens hem is er geen sprake meer van een 'onderkoelde relatie'.





Geld naar sport

Zo krijgt Kardinge 50 duizend euro voor de vervanging van een koelinstallatie. Sportpark de Kring krijgt vier nieuwe kleedkamers voor Kids United en voetbalclub PKC en op Sportpark Engelbert wordt het grasveld onder handen genomen.



Het is een greep uit de maatregelen die de gemeente gaat nemen om sportfaciliteiten weer op niveau te brengen. Het geld komt uit het



Broodnodig

Volgens De Rook is het pakket aan maatregelen ook broodnodig. 'Het gaat om clubs die tegen de grenzen van hun capaciteiten aanlopen. Zoals te drukke kleedkamers, velden die niet ingepland kunnen worden, natuurgrasvelden die aan het eind van het jaar echt niet meer bespeelbaar waren.' Volgens de wethouder hebben enkele maatregelen dan ook wel enige tijd op zich laten wachten.



Het ging allemaal niet zo snel omdat er simpelweg geen geld beschikbaar was voor de aanpak van enkele knelpunten. Maar inmiddels is er dus geld gevonden.



'Nog een schepje bovenop'

Toch mag er van het CDA nog wel wat extra geld naar de sportclubs en voorzieningen. Er zouden volgens René Bolle nog wel meer knelpunten zijn op andere plekken. 'Daarom moet er meer geld naar sport.'



De fractievoorzitter van de oppositiepartij vindt ook dat de relatie tussen gemeente en sportclubs is verbeterd. 'Er ligt een mooi sportbeleid. Deze coalitie wilde eerst 1 miljoen euro bezuinigen op sport, dat hebben we (de raad, red.) weten te voorkomen. Deze wethouder heeft goed geluisterd en heeft de goede weg ingezet. Oppositie voeren is belangrijk, maar als het college goede dingen doet, dan kan je er ook gewoon een complimentje voor geven.'



