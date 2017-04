Brouns wil nog niet weten van klokkenluidersregeling Omgevingsdienst

Gedeputeerde Patrick Brouns ziet geen aanleiding om een klokkenluidersregeling op te tuigen voor medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen.

Brouns houdt vast aan het verbeterplan dat in een eerder stadium is opgesteld om de problemen bij de Omgevingsdienst op te lossen. Daarmee wijst hij de suggestie van Groninger Belang om een dergelijke regeling op te tuigen, af.



Gesprekken met personeel

'Een extern persoon heeft gesprekken gevoerd met het personeel', motiveert Brouns zijn keuze. 'Daarnaast hebben we een meldpunt in het leven geroepen en is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Daar is niets uit voortgekomen dat niet in het verbeterplan staat.'

