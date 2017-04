Extra miljoen voor Blauwe Loper geen probleem voor Statenfracties

Een miljoen euro is veel geld, maar de Blauwe Loper moet er nu toch maar komen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten gaat akkoord met het feit dat de provincie Groningen extra geld op tafel legt voor de brug die Blauwestad en Winschoten rechtstreeks met elkaar moet verbinden.

Gedeputeerde Fleur Gräper kan echter geen garanties bieden dat het fietspad over de brug ruim vijf meter breed is, zoals wel de doelstelling is. 'Er is nu een financiering voor een fietspad van 3,5 meter breed', zegt ze.'Om die vijf meter alsnog te realiseren proberen we op een creatieve manier het aanbestedingstraject in te gaan. We willen de markt maximaal uitdagen, want anderhalf meter is niet zomaar gefinancierd.'De PVV en Groninger Belang zien het nut en de noodzaak van de miljoeneninvestering niet. 'Er ligt nu een fietspad tussen Winschoten en Blauwestad', zegt Marc Scheffers van Groninger Belang. 'Ik vraag me af waarom we zoveel geld moeten investeren, terwijl er al een basisvoorziening ligt. Bovendien moeten we ons afvragen: voor hoeveel gebruikers van de brug doen we dit?'Het CDA is het niet eens met die visie. 'Het huidige fietspad is geen basisvoorziening, maar een noodvoorziening', zegt Truus van Kleef.Gedeputeerde Gräper vindt het argument dat de fietsbrug wellicht niet massaal gebruikt gaat worden, niet plausibel. 'Ik zou een zwaar pleidooi willen houden dat aantallen niet bepalend zijn voor de aanleg van infrastructuur. Wanneer we dat wel doen, zouden we geen fietspad meer aanleggen buiten een cirkel van drie kilometer rond de stad Groningen.'