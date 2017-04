'Dit plan geeft centrum Bedum weer uitstraling'

De gemeenteraad van Bedum is positief over de plannen om het centrum van Bedum aan te pakken. Wel vindt de raad het belangrijk om goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen.

Bedum wil het centrum aanpakken. Zo moet er minder winkelruimte komen, meer parkeergelegenheid en komen er 'inloopwinkels' waar winkels en horeca onder één dak komen.'Dit wordt een centrum met veel uitstraling' vertelt Klaas Hoekzema (VVD). Volgens hem zijn ook de ondernemers waar hij onlangs mee gesproken heeft positief. 'De architectuur van de gebouwen past bij het dorp' aldus Jaap Heres (PvdA).Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen de winkels bereikbaar blijven, maar er zal wel overlast zijn, aldus de gemeente. 'We hebben hierover gesproken met de ondernemers', vertelt burgemeester Erica van Lente. Volgens haar hebben de meeste ondernemers hier begrip voor.De gemeente wil vooral een faciliterende rol houden. 'We zijn geen ontwikkelaar. We zijn afhankelijk van derden', vertelt Van Lente. De burgemeester wijst erop dat de gemeente bij de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum afhankelijk is van de instellingen die hiervan gebruik willen maken. Het kan dus zijn dat mensen afhaken. De gemeente wil zich hierdoor niet laten weerhouden om de plannen te laten slagen. 'We hopen mensen warm te kunnen maken voor onze visie'.Dinsdag 11 april is een inloopbijeenkomst voor inwoners over plannen voor het centrum, van 16.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis.