Definitief: Leek krijgt Zonnepark van drie hectare

De gemeenteraad van Leek gaat unaniem akkoord met de bouw van een zonnepark bij de nieuwbouwwijk Oostindie. Tijdens de commissievergadering van woensdagavond schaarden alle partijen zich achter het initiatief.

Het park met een oppervlakte van drie hectare verrijst op een perceel in de hoek van de Roomsterweg en de Oostindischewijk. De gemeente verleent de vergunning voor twintig jaar.Het bedrijf Ecorus uit Purmerend legt het park aan. Naar verwachting leveren de zonnepanelen genoeg elektriciteit voor vierhonderd huishoudens. Op verzoek van omwonenden wordt het park door middel van een struikensingel zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken. De bedoeling is dat schapen het terrein gaan onderhouden.Wanneer de aanleg begint is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de uitbetaling aan Ecorus van de landelijke subsidie voor zonneparken.