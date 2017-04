Groninger Belang opent meldpunt voor medewerkers Omgevingsdienst

De Statenfractie van Groninger Belang wil een meldpunt op te zetten voor werknemers van de Omgevingsdienst Groningen.

Bij de Omgevingsdienst klaagt een groep medewerkers al langer. Er zou sprake zijn vab een angstcultuur . Bovendien ligt de werkdruk er zo hoog, dat vergunningen steeds later komen.Een recente anonieme brief van het personeel aan Provinciale Staten en alle 23 gemeenteraden is voor Groninger Belang aanleiding om zelf informatie te vergaren over de situatie.'Mensen die zich anoniem willen melden kunnen met ons in contact komen', zegt Statenlid Marc Scheffers. 'We moeten als politiek nu alles uit de media vernemen en weten zelf officieel van niets. Dat willen we doorbreken.'Gedeputeerde Patrick Brouns benadrukt dat de provincie naar aanleiding van een anonieme brief niet zal opereren. 'Daar reageren we niet op', stelt hij.De verantwoordelijk bestuurder geeft aan dat het verbeterplan op termijn voor verbeteringen moet zorgen bij Omgevingsdienst Groningen. 'We hebben naast een verbeterplan ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld. De respons die deze persoon kreeg is niet noemenswaardig. En die klachten waren niet anders dan eerder al naar voren kwam.'Brouns heeft naast het verbeterplan voor de cultuur in de organisatie een extern bureau aangesteld die de processen binnen de Omgevingsdienst Groningen moet doorlichten. De eerste resultaten daarvan verwacht hij nog voor de zomer.