FC Groningen weet eindelijk weer wat winnen is

Mahi scoort de 1-0 (Foto: JK Beeld) Groningen spelers vieren de 1-0 van Mahi (Foto: JK Beeld) Duel tussen Tibbling en Dumic (Foto: JK Beeld) Uitblinker Juninho Bacuna in duel met Ofosu (Foto: JK Beeld) Bacuna viert zijn eerste goal in de eredvisie (2-0) (Foto: JK Beeld)

Na een serie van tien wedstrijden op rij zonder zege heeft FC Groningen woensdagavond weer eens een overwinning geboekt. Op eigen veld werd NEC met 2-0 verslagen door treffers van Mahi en Bacuna.

Elfde plaats

Groningen stijgt door deze overwinning naar de elfde plaats in de eredivisie en heeft nog maar één punt achterstand op plek negen die recht geeft op de play-offs. De zege was verdiend. De thuisploeg was de betere ploeg en had het vizier scherper afgesteld in vergelijking met de tegenstander uit Nijmegen.



Voorsprong

Doelman Sergio Padt was opnieuw belangrijk met enkele cruciale reddingen. Zo hield hij na twintig minuten spelen Awoniyi van scoren af nadat de aanvaller van NEC alleen op hem afkwam. Na een half uur spelen kwam FC Groningen op voorsprong. Na balverlies van de Nijmegenaren combineerden Linssen en Bacuna. De bal kwam terecht bij clubtopscorer Mahi die met zijn elfde treffer van de competitie de 1-0 liet aantekenen.



Kansen NEC

Dit was tevens de ruststand. In de tweede helft was het overwicht opnieuw voor FC Groningen, maar NEC kreeg twee goede kansen op gelijkmaker. Eerst schoot Fomitschow vanuit kansrijke positie op de voeten van Padt en vlak daarna schoof Rayhi een strakke bal naast.



Beslissing

In de 67e minuut werd het duel beslist. Na een pass van Hiariej haalde Bacuna fraai uit vanaf de rand van het zestienmetergebied. Zijn eerste doelpunt in de eredivisie betekende 2-0. In de slotfase miste Groningen de nodige kansen om de score verder te vergroten. Een aantal counters werd onzorgvuldig uitgespeeld. Hierdoor bleeft het bij 2-0.



Ranglijst

FC Groningen staat op de elfde plaats in de eredivisie met 33 punten uit 29 wedstrijden. Aanstaande zaterdag 8 april wacht het uitduel tegen ADO in Den Haag.

Door: RTV Noord Correctie melden