Oldambt praat met Ziegler, manifestatie tijdelijk van de baan

Het gemeentebestuur van Oldambt praat met de directie van Ziegler Brandweertechniek over de toekomst van het bedrijf in Winschoten. 'Een prominente werkgever in de gemeente', aldus wethouder Laura Broekhuizen (PvdA).

Het personeel en de vakbond voeren actie om te voorkomen dat een deel van de productie van brandweerauto's wordt overgeheveld naar de vestiging van Ziegler in Kroatië. Daardoor zouden negentien werknemers in Winschoten overbodig worden.De vakbond wilde donderdagmiddag een manifestatie houden bij het bedrijf. Vakbond FNV riep inwoners en politiek op zich daar bij aan te sluiten. Het Oldambtster gemeentebestuur kiest voor een diplomatieke vorm van actie.'Onze inzet is erop gericht Ziegler als prominent werkgever in onze gemeente in zijn volste vorm voor Winschoten en Oldambt te behouden', stelt de wethouder.Het college van burgemeester en wethouders wil in gesprek met de directie van Ziegler horen hoe het bedrijf de lange termijn ziet. Ook de mogelijkheden om mensen naar ander werk te begeleiden komen aan bod.Oldambt heeft bovendien een brief gestuurd naar de Duitse directie van het bedrijf. Dat is in samenspraak met gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) van Economische Zaken gegaan.'Dit om het belang van deze vestiging voor Oldambt te onderstrepen en met de oproep om daarover met elkaar in gesprek te gaan op een zo kortst mogelijke termijn.'De ondernemingsraad van de Winschoter vestiging van Ziegler is blij met die actie van de gemeente. Wim van der Laan: 'Zolang er geen sociaal plan ligt, valt er niet veel te zeggen. Maar de gemeente is achter de schermen goed bezig voor ons.'De manifestatie die donderdagmiddag gepland stond bij Ziegler, gaat niet door. Maar dat is niet omdat er een akkoord is over een sociaal plan.'Op verzoek van de ondernemingsraad en de medewerkers hebben we het actietraject uitgesteld', zegt Bart Plaatje van de FNV. 'Zij willen wat lucht en zuurstof voor als de gang naar de rechter wordt gemaakt. Dat gaat binnen twee weken gebeuren.'