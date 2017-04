Nieuwe burgemeester Schiermonnikoog moet 'geen vakantieganger' zijn

Goede bestuurservaring, verbindend, een burgervader en een boegbeeld. Dat zijn enkele voorwaarden die de gemeenteraad van Schiermonnikoog stelt aan de nieuwe burgemeester. Woensdagmiddag heeft de raad de profielschets vastgesteld.

De Friese commissaris van de koning Arno Brok nam de profielschets in ontvangst. Hij gaat op zoek naar geschikte kandidaten. Eerder deze maand gaf waarnemend burgemeester Dick Stellingwerf aan geen vaste aanstelling te ambiëren.De nieuwe burgervader van Schiermonnikoog moet goed contact onderhouden met het plaatselijke bedrijfsleven omdat toerisme belangrijk is voor het eiland. Ook affiniteit met het Nationaal Park vindt de raad belangrijk.De burgemeester moet zich ook vestigen op het eiland. Dat beaamt ook de commissaris van de koning. 'Ik ben het met u eens. Er is hier een woning beschikbaar. De burgemeester moet een onderdeel zijn van de ruim 900 inwoners'.'Je kan nooit onderdeel worden van de gemeenschap als je hier niet bent', vertelt Johan Hagen namens de vertrouwenscommissie en de raad.Als het aan de commissaris ligt, geeft hij bij de voorselectie nadrukkelijk voorkeur aan de vrouwelijke sollicitanten. Hij vindt dat er te weinig vrouwelijke burgemeesters zijn in Nederland.'Wat ons betreft graag. Maar we kijken vooral naar kwaliteit en capaciteit. We hopen dat er goeie vrouwelijke kandidaten zullen solliciteren', vertelt Johan Hagen namens de raad.De burgemeester moet daarnaast 'geen vakantieganger' zijn, vindt de commissaris. Kandidaten moeten volgens hem niet op een romantisch beeld rekenen. 'Hier wordt ook gewoon gewerkt, geleefd, ruzie en vrolijkheid gemaakt. Hier lopen ook de dingen, net zoals bij een gemeenschap aan land, maar met een extra dimensie'. De raad was het eens met die stelling.Ook hoopt de raad dat de nieuwe burgervader stimuleert om jongeren te betrekken bij de gemeente en de besluiten van de raad.De politieke kleur en de leeftijd van de nieuwe burgemeester maakt voor de raad niet uit.Op 12 april komt de vacature online. Rond juli moet de nieuwe burgemeester geïnstalleerd worden.