Bacuna: 'Eindelijk weer een keer gewonnen'

De opluchting was groot bij FC Groningen na de 2-0 overwinning tegen NEC. Na een reeks van tien wedstrijden zonder overwinning waren er eindelijk weer eens drie punten behaald.

Uitblinker aan de kant van de Groningers was Juninho Bacuna. Hij gaf de assist bij de 1-0 van Mahi en zorgde zelf voor de tweede treffer. Dit was tevens zijn eerste doelpunt in de eredivisie. 'Deze overwinning geeft een goed gevoel,' aldus Bacuna. 'Zo gaan we met vertrouwen naar de wedstrijd tegen ADO Den Haag toe. Vanavond gaan we nog van de overwinning genieten. Morgen moet de knop weer om naar de volgende wedstrijd.'Trainer Ernest Faber was blij voor de spelers dat de punten in Groningen bleven. 'Complimenten voor de spelers,' vertelde een opgeluchte Faber. 'Ze hebben het heel goed gedaan. Hoe langer het uitblijft dat je wint des te groter is de opluchting dat je nu de zege pakt. Je hebt altijd bevestiging nodig, dat werkt bij iedereen zo.'