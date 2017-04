Milieudefensie waarschuwt: 'Voer de druk op Groningen niet op'

Een snelle overstap van gas naar duurzame energie dreigt in het honderd te lopen. De Tweede Kamer wil namelijk een pakket aanpassingen van de gaswet controversieel verklaren. Dat kan leiden tot een jaar vertraging.

Het voorstel valt slecht bij Milieudefensie. 'Zo gaat het langer duren voordat gemeentes en bouwbedrijven nieuwe en bestaande huizen van het gas af kunnen halen', stelt Evert Hassink namens de organisatie.'Dit is een onbegrijpelijke stap terug', zegt Hassink. 'Het kan niet zo zijn dat de Kamer toestaat dat we onnodig nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen op gas blijven aansluiten. We moeten de druk op Groningen niet opvoeren, maar juist van onze gasverslaving af.'Volgens Milieudefensie laat de Kamer ook vooruitstrevende gemeenten in de steek. Hassink: 'Wethouders die willen werken aan duurzame wijken blijven zo aangewezen op de goede wil van projectontwikkelaars. Gemeenten moeten van de regering de opdracht en de middelen krijgen om snel de overstap van gas op duurzame warmtebronnen te realiseren.'