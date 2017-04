Waar komt gemeentehuis Westerwolde? Werkgroep komt er niet uit

Waar vergadert de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerwolde? Een werkgroep onder leiding van Ab Meijerman kan geen gezamenlijk en eenduidig voorstel doen.

Meijerman is oud- burgemeester van Veendam en leidt nu een adviesbureau. Hij werd in de arm genomen door de fusiegemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.Besloten is nu om de eerste vergadering van de Westerwoldse raad op 2 januari in Zaal 12 in Vlagtwedde te laten plaatsvinden. Vooral omdat die eerste bijeenkomst veel publiek zal trekken. Daarvoor is in de bestaande raadszalen te weinig plaats. Waar na die datum wordt vergadert, laat men aan de nieuwe gemeenteraad over.Beide gemeentehuizen staan in Sellingen en Wedde. Al eerder werd door de beide gemeenteraden bepaald dat ze allebei open blijven voor dienstverlening aan inwoners. Maar de kwestie waar de nieuwe gemeenteraad vergadert moest worden opgelost door een raadswerkgroep onder leiding van Meijerman.Uit onderzoek door een ambtelijke werkgroep die met huisvestingsvraagstukken bezig is, kon niet worden geconcludeerd dat een bepaalde locatie de voorkeur zou verdienen. Zo is het bijvoorbeeld in beide gemeentehuizen mogelijk om met de minste kosten de complete nieuwe gemeenteraad te laten vergaderen.'Er was een lastige afweging met allerlei varianten', zegt Meijerman. 'Een dilemma is bijvoorbeeld hoe de raadszaal wordt gebruikt. Is dat alleen een raadszaal die twee keer per maand en voor trouwerijen open gaat, of is dat een zaal die ook voor gebruik door ambtenaren en bestuurders geschikt is? Dan maakt het nogal uit hoe je het inricht. Die keuze konden we nog niet maken omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn. Ook vonden raadsleden dat we daarmee te veel voor de voeten lopen van de nieuwe raad'.Meijerman gaf in een toelichting echter ook aan dat 'gevoeligheden' een rol speelden bij een aantal raadsleden uit zijn werkgroep. 'Natuurlijk is het heel begrijpelijk dat als je voor zo'n herindeling staat, dat de plek waar de gemeenteraadvergadert een belangrijke functie heeft. Begrijpelijk dat raadsleden van de afzonderlijke gemeenten het lastig vinden om daar een definitieve keuze in te maken'.De stuurgroep die het proces van herindeling in goede banen leidt, is gevraagd een voorstel te doen waar de nieuwe raad als voorlopige vergaderlocatie terecht kan. Want de nieuwe raad zou in de eerste vergaderingen nog niet toekomen aan een goede afweging over de locatie. Er zijn in de pas gefuseerde gemeente eerst nog veel andere zaken te bespreken.