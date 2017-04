Simon van Hasseltschool krijgt opknapbeurt van 2 miljoen euro

(Foto: Google Maps)

De gemeente Groningen wil de De Simon van Hasseltschool in de Oosterparkwijk renoveren. Het pand zou worden opgeknapt voor de vestiging van het WIJ-team, maar nu blijkt dat een grote renovatie nodig is.

De Simon van Hasseltschool is een Rijksmoument. Het gebouw wordt gezien als één van de belangrijkste werken in het oeuvre van de architect Siebe Jan Bouma. In het gebouw is ook een wandschildering uit 1953 aanwezig van Ploeg-schilder Jan van der Zee. Bovendien is er sprake van achterstallig onderhoud.



De opknapbeurt zal zo'n twee miljoen euro kosten en wordt grotendeels terugverdiend via de huur die het WIJ-team gaat betalen. Mogelijk moet de gemeente nog geld zien te vinden als de huur niet alle kosten dekt.



Om de werkzaamheden voor te kunnen bereiden is nu 250.000 euro nodig. De gemeenteraad moet daar eind deze maand nog wel mee instemmen. Tijdens de eerste vergadering hierover woensdagavond blijkt dat verschillende partijen wel wat zorgen hebben over de financiele risico's.



Het WIJ-team huist nu nog in het Treslinghuis, maar dat wordt gesloopt. Op die plek komen appartementen van Nijestee en een nieuwe basisschool. Deze nieuwe school vervangt de huidige Siebe Jan Boumaschool en de Borgmanschool aan de Vinkenstraat.



De huidige gebruiker van de Simon van Hasseltschool is het Reitdiepcollege. Deze school verhuist in de zomer van 2017 naar de Travertijnstraat 6.

Door: RTV Noord Correctie melden