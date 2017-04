Callcenter krijgt tik op de vingers voor discriminatie zwangere vrouw

(Foto: Flickr/Thomas (Creative Commons))

Het Groningse callcenter van Webhelp Nederland discrimineerde een vrouw uit Stad door haar contract vanwege een zwangerschap te beëindigen. Dit oordeelt het College voor de Rechten van de Mens donderdag.

Einde contract tijdens verlof

De Groningse werkte via een payrollbedrijf bij Webhelp. Na de derde overeenkomst wilde het bedrijf niet met haar verder. De vrouw zegt dat zij een 'Webhelp-contract' zou krijgen, maar dat dit niet doorging vanwege haar zwangerschap. Ook kreeg zij geen nieuwe overeenkomst via het payrollbedrijf. De laatste overeenkomst liep af tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof.



Volgens Webhelp kreeg de vrouw geen nieuwe overeenkomst omdat het bedrijf in de zomer minder personeel nodig heeft.



Zwangerschap verborgen houden

Een oud-leidinggevende van de vrouw vertelt dat zij inderdaad op de kandidatenlijst stond voor een Webhelp-contract. Hij is verbaasd dat zij dat niet heeft gekregen. Ook stelt hij dat Webhelp een beleid voert waarbij een persoon uit dienst gaat als deze langere tijd afwezig is. Ook als er sprake is van zwangerschaps- en bevallingsverlof.



Een ex-collega van de vrouw zegt dat collega's haar adviseerden om haar zwangerschap verborgen te houden totdat haar jaarcontract was getekend.



Actieplan zwangerschapsdiscriminatie

Onlangs heeft minister Asscher een 'Actieplan zwangerschapsdiscriminatie' naar de Kamer gestuurd. Hiermee geeft de minister gehoor aan de oproep van het College voor de Rechten van de Mens om zwangerschapsdiscriminatie structureel aan te pakken.

