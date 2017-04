Kan de Schildersbuurt gevarieerder?

(Foto: Sjaak Kempe/ Flickr CC)

De gemeente Groningen en inwoners van de Schildersbuurt gaan bekijken of het mogelijk is om meer soorten woningen in de wijk te realiseren.

Een groot deel van de wijk bestaat nu uit kamerverhuur aan studenten. Bewoners zouden dat graag anders zien.



Samen met kamerverhuurders komt er nu een onderzoek naar de haalbaarheid van meer verschillende soorten woningen in de wijk.

Door: RTV Noord Correctie melden