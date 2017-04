Hoe krijgen gezinnen in Stad sneller een huis?

Gezinnen in de stad Groningen moeten sneller een sociale huurwoning kunnen krijgen dan nu. Dat vinden zowel het college als de gemeenteraad.

De raad besprak woensdagavond de prestatieafspraken die de gemeente met woningcorporaties wil maken. Daarin staan ook plannen om de wachttijd voor gezinnen te verkorten. Die is nu lang, onder meer doordat er weinig doorstroming in gezinswoningen is.Een van de mogelijkheden om hier wat aan te doen is dat bepaalde woningen speciaal bestemd worden voor gezinnen. Ook wil de gemeente stimuleren dat ouderen doorstromen naar kleinere woningen.Ook binnen de gemeenteraad is er steun om gezinnen te bevoordelen. PvdA-er Maarten van der Laan: 'De lange wachttijden rechtvaardigen het labelen van woningen. Gezinnen verdienen een plek in deze stad.'Het college oppert verder om enkele woningen te verloten, zodat iedereen evenveel kans op een huis maakt. Nu is het zo dat stadjers pas een woning kunnen krijgen als ze genoeg punten hebben gespaard in de loop der tijd. In elk geval D66, Student en Stad en de Stadspartij zien niks in lotingen.Volgens wethouder Roeland van der Schaaf zou loting een oplossing kunnen zijn voor mensen die geen urgentie hebben, maar wel dringend op zoek zijn naar een woning. 'Het zou kunnen helpen om er tussen te komen. Maar als u het niet wilt, doen we het niet.' Van der Schaaf benadrukt verder dat er vooral ook moet worden bijgebouwd.