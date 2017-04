Heite wil alle bevingsgedupeerden verbinden tijdens bijeenkomst

'Groningen: we willen graag in gesprek met alle (!) gedupeerden en gaan avond organiseren.' Dat twitterde Annemarie Heite woensdagavond.

FNV-bestuurder Riek van Kampen reageert enthousiast: 'Grote ruimte huren. MartiniPlaza misschien wel te klein, go go!'Het doel van de bijeenkomst is volgens Heite vooral een eind maken aan de verdeel- en heerspolitiek van Den Haag. 'We moeten meer solidair worden. Er moet geen onderscheid zijn tussen binnen- en buitengebieden. De omgekeerde bewijslast moet gewoon voor iedereen gelden.'Heide benadrukt dat de bijeenkomst geen 'boze toestand' wordt. 'Het wordt een avond om met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is verbinden.'Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de bijeenkomst wordt gehouden. Heite: 'Ik zei gisteren: 'Als twintig mensen zich aanmelden, dan gaat het door.' Inmiddels loopt het storm op Twitter, dus ik ga ervan uit dat de bijeenkomst er komt.'Belangstellenden kunnen zich aanmelden via samensterk@laatgroningennietzakken.nl. Ze worden dan op de hoogte gehouden van alle plannen.