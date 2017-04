Ontmoet 'Small Nune' zijn held Cristiano Ronaldo?

Komt het er dan toch van voor Kids United-speler Nune van Lint? Hij gaat binnenkort met zijn ouders en broertje naar Madrid en vraagt in een video om een ontmoeting met zijn grote held: Cristiano Ronaldo.

'Ik ben klein, maar ik ben je grootste fan', zegt de 12-jarige fan in zijn video aan de Portugese sterspeler van Real Madrid. 'Ik wil prof worden, net als jij.'Na minder dan een dag was het filmpje donderdagmiddag 18.000 keer bekeken en meer dan 300 keer gedeeld.Nune kreeg bekendheid door zijn imitatie van Ronaldo in de rust van FC Groningen-Vitesse een jaar geleden. Hij scoorde en juichte daarna op Ronaldo-wijze.