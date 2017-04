Westeremden dreigt kroeg en jeugdsoos kwijt te raken

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Westeremden moet het binnenkort misschien stellen zonder kroeg en zonder jeugdsoos.

Het beheerdersechtpaar, Jan en Geertje Visser, gaat na zeventien jaar met pensioen en er is nog geen opvolger gevonden. Daarom dreigen de deuren van weekendkroeg De Viskenij en jeugdsoos The Young Ones voorgoed dicht te gaan.



Uit nood

Jan Visser: 'Zeventien jaar geleden zijn wij hier uit nood ingesprongen. De vorige beheerder ging weg en er was geen opvolger. Nu zitten we weer op datzelfde punt.' Jan en Geertje zijn inmiddels allebei 64 jaar. 'Het wordt tijd voor andere dingen', zegt Geertje.



Actief

De kroeg en jeugdsoos betekenen veel voor Westeremden. 'Op vrijdagavond is hier biljart en er is regelmatig een feestje of een pubquiz. We hebben ook een actieve jeugdcommissie in het dorp, die regelmatig een bandje of dj regelt', vertelt Jan.



Vrijwilligerspool

Op 29 april is het afscheidsfeest van het echtpaar Visser. Het bestuur van De Viskenij en The Young Ones is bezig een pool van vrijwilligers op te zetten, zodat de zaak draaiende blijft. Ondertussen wordt druk gezocht naar een nieuwe beheerder.

Door: RTV Noord