Lopend Vuur: Maak appen achter het stuur maar duur

Als het aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) ligt wordt de boete voor ouders die hun smartphone gebruiken, terwijl hun kinderen in de auto zitten, verdubbeld.Van 230 euro naar 460 euro dus. Niet alleen omdat het gevaarlijk is, maar ook omdat ouders zo het verkeerde voorbeeld geven, vindt Veilig Verkeer Nederland.VVN wil het aankaarten bij de politiek. In De Telegraaf laat het Openbaar Ministerie al weten positief te staan tegenover het idee. Wat het OM betreft zou het ook kunnen gelden voor te hoge snelheid en rijden onder invloed.