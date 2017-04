Fietsfanfare bereikt online een miljoenenpubliek

Een facebookfilmpje van Expeditie Grunnen over de fietsfanfare uit Opende is een online hit. Het vijftig tellen durende filmpje van Expeditie Grunnen werd in een paar dagen tijd meer dan één miljoen keer bekeken.

'Dit is heel bizar, maar hartstikke mooi', zegt René Jalsma van Bicycle Showband Crescendo, dat zich afgelopen weekend in Leek voorbereidde op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade deze zomer.Expeditie Grunnen, het weekendprogramma van RTV Noord, nam er een kijkje, waarna het filmpje wereldwijd werd opgepikt. Al had het volgens Jelsma niet veel gescheeld of dit was niet gebeurd.'Een van de ouders van een van onze leden vroeg zaterdag: zal ik Expeditie Grunnen een bericht sturen? Dit leverde een discussie op, omdat een bepaald deel van onze repetitie niet gefilmd mocht worden.'Uiteindelijk besloot de fietsfanfare Expeditie Grunnen toch te tippen. 'Het filmpje gaat de hele wereld over en is zelfs in Mexico gedeeld', zegt Jelsma. 'Dit is niet normaal. Blijkbaar hebben we een uniek product. Dat beseffen we ons niet altijd. We hebben er zelfs al een optreden in Utrecht aan overgehouden.'De video is bijna 3 miljoen keer getoond in de tijdlijn en dus meer dan één miljoen keer bekeken . Meer dan 14000 mensen deelden het filmpje. Opvallend, vooral buitenlanders delen deze bijzondere vorm van fanfare.'Wij zijn de enige fietsfanfare ter wereld, dus reizen de hele wereld over. Als ik de agenda voor 2018 bekijk, gaan we tot nu toe alleen maar naar het buitenland.'